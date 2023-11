Festa di San Martino a Masera: tradizioni e devozione nel fine settimana

Il borgo di Masera si prepara ad accogliere la tradizionale Festa di San Martino nel fine settimana, un evento che promette di unire la comunità in un'atmosfera di devozione e celebrazione. Le attività inizieranno sabato 11 novembre con una messa alle 18 presso la chiesa locale, seguita dalla tradizionale benedizione del pane e la presentazione dei cresimandi.

La serata prevede anche una suggestiva fiaccolata, con il ritrovo alle 20.30 in piazza Municipio. I partecipanti saranno guidati in processione lungo le strade, portando con loro la statua di San Martino fino alla chiesa. Domenica 12 novembre sarà caratterizzata da momenti di profonda devozione e coinvolgimento comunitario. Alle 10.30 si terrà una messa solenne accompagnata dalla Corale, un'occasione per elevare insieme le preghiere e condividere il senso di appartenenza. In caso di pioggia, il ritrovo sarà spostato in chiesa alle 20.30.