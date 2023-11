Torna il raduno degli Alpini a Calasca

Calasca Castiglione si prepara ad accogliere il Raduno Sociale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) Sezione di Domodossola, Gruppo di Calasca. Un'occasione di incontro e solidarietà che coinvolgerà soci e simpatizzanti di tutte le Armi e Specialità. La giornata, in programma per domenica 12 novembre, partirà con il ritrovo alle 9 in piazza San Valentino Martire di Antrogna.

Alle 9.30 si terrà una messa nella chiesa parrocchiale dedicata ai Caduti di tutte le guerre e alla memoria degli Alpini soci andati avanti. Seguirà la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti, un momento di riflessione e omaggio alle vite sacrificate per la patria. Alle 11, presso la sede del Gruppo Alpini, sarà servito l'aperitivo. Alle 12, nel salone polivalente comunale di Antrogna, si terrà il pranzo sociale. Per partecipare al pranzo sociale, è necessario prenotarsi contattando il capogruppo Claudio Cappelli al numero 349 1858265. Si sottolinea che all'alfiere dei gruppi sarà offerto il pranzo come segno di riconoscimento e gratitudine per il loro impegno.