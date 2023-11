Giornata mondiale contro il cancro della cervice uterina, vaccinazioni nel Vco

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Vco, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rinnova il proprio impegno per la sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore alla cervice uterina tramite la vaccinazione e l’adesione ai programmi di screening.

Si stima che la maggior parte della popolazione mondiale entri in contatto con il virus almeno una volta durante la propria vita e che nel 90% dei casi il sistema immunitario sia in grado di sconfiggere l’infezione nel giro di pochi mesi. Sebbene la maggior parte delle infezioni da Hpv e la maggior parte delle lesioni precancerose si risolvono spontaneamente, esiste il rischio per tutte le donne che l’infezione da Hpv possa diventare cronica e che le lesioni precancerose evolvano in tumore maligno della cervice.

Il cancro della cervice uterina rappresenta, in particolare, il primo tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità totalmente riconducibile ad un'infezione ed è il quarto tumore più comune tra le donne e tra i più rilevanti nelle donne di giovane età e rappresenta il 6,5% di tutti i tumori che vengono diagnosticati nel sesso femminile. In Italia ogni anno si registrano circa 2.400 nuovi casi. Il Papilloma Virus Umano (Hpv) è responsabile di oltre il 90% dei casi di questo tipo di tumore. Circa 1 uomo su 3 di età superiore ai 15 anni è infetto da almeno un tipo di papillomavirus umano genitale (Hpv) e 1 su 5 è infetto da uno o più ceppi ad alto rischio o oncogeni, con un'alta prevalenza di infezioni genitali da Hpv anche nei maschi.

Nei prossimi giorni gli adolescenti nati negli anni 2010, 2011 e 2012 ai quali è raccomandata la vaccinazione contro i carcinomi genitali e altre malattie causate dai virus Hpv, riceveranno un sms di invito alla vaccinazione, alla quale è possibile aderire con accesso diretto senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 17 novembre: dipartimento di prevenzione Crusinallo di Omegna, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Sabato 18 novembre: sede territoriale del Distretto Sanitario di Domodossola (Via Scapaccino), e di Verbania (Viale Sant’Anna), dalle ore 8.30 alle ore 16.00