Il servizio riparazione elettrodomestici Electrolux è un servizio molto importante per i tanti clienti di questa azienda che già prima di acquistare un apparecchio domestico della stessa, sanno benissimo che avranno al loro fianco i tecnici dei servizi di assistenza clienti per qualsiasi bisogno possono avere con lo stesso in tutto il ciclo di vita, che con questa azienda in genere è un ciclo di vita molto lungo.

Prima di arrivare però agli interventi di riparazione noi intanto conosceremo questi tecnici presumibilmente al momento dell'installazione e poi dipenderà di quali elettrodomestici stiamo parlando, così come potremmo trovarci a conoscerli per degli interventi di manutenzione preventiva che dovrebbero evitare problematiche varie e quindi dei malfunzionamenti.

I motivi per i quali l'elettrodomestico ha dei problemi possono essere tanti e ci può essere appunto una mancata attenzione del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e ad esempio nel caso di una lavatrice ogni tanto andrebbero puliti i filtri per evitare problemi futuri.

Però può essere anche un difetto di fabbrica e anche le aziende migliori possono avere questi problemi anche se sono molto sporadici, così come poi ci possono essere anche delle problematiche relative all'usura fisiologica di alcune componenti di quell’elettrodomestico che vanno sostituiti con dei pezzi di ricambio originali, messi a disposizione dall'azienda in maniera molto rapida.

L'importante è sviluppare un rapporto di fiducia reciproca con i tecnici dell'impresa, che in genere sono professionisti non solo molto competenti che conoscono la memoria a tutti i dispositivi della loro azienda di riferimento, ma sono persone anche molto disponibili dal punto di vista umano nel cercare ad aiutare i loro clienti come possono anche dando consigli.

Spesso noi facciamo errori con i nostri elettrodomestici che poi potrebbero provocare a lungo andare dei guasti, semplicemente non per superficialità, ma magari perché non abbiamo le giuste conoscenze che loro hanno e che saranno felici di condividere con noi.

Ad esempio, ci potrebbero dare dei suggerimenti su come spendere meno per quanto riguarda i costi energetici, e pensiamo a quanto può essere utile, per esempio, sapere come risparmiare con la lavatrice che spesso è causa e fonte di bollette dell'energia elettrica molto salate.





Sono vari i fattori che influenzano il preventivo finale di un intervento di riparazione





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono vari i fattori che influenzano il preventivo finale di un intervento di riparazione e uno su tutti la complessità di questi interventi.

Nel senso che alcuni guasti potrebbero richiedere una semplice sostituzione di una parte, mentre ci sono degli altri che coinvolgono diverse componenti dell’elettrodomestico.

Così come può capitare che siccome il problema è molto complesso e il tecnico ci impiega più tempo per identificare quel guasto e più tempo ci sta è più pagheremo e questo è anche normale.

Poi banalmente bisogna capire di che dispositivo stiamo parlando e di quali parti bisogna sostituire e ad esempio nel caso di una lavatrice se dobbiamo sostituire una scheda madre ci vogliono competenze specializzate e i costi salgono, a differenza di quando per esempio bisogna sostituire delle guarnizioni.