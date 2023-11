L’Automobile Club del Verbano Cusio Ossola celebra insieme a tutti gli appassionati La Giornata Mondiale del Motorismo Storico. Il presidente, Giuseppe Zagami, ricorda gli eventi organizzati sul territorio per il circuito Ruote nella Storia e traccia un percorso ideale tra l’evento Happy Rally, organizzato ad ottobre a favore dei ragazzi colpiti da disabilità da Ac Vco a Domodossola e il tema della giornata, che si occuperà di Disabilità e motorismo storico, con gli interventi di esperti e testimoni delle straordinarie sinergie possibili tra motorismo storico e il mondo delle differenti abilità, che come in altri settori sportivi, pone la passione e il cuore oltre gli ostacoli visibili e invisibili, facendo riflettere sui reali valori della vita.

La Giornata Mondiale del Motorismo Storico (Gmms): anche quest’anno, come ogni anno, si svolgerà il 16 novembre, data di nascita di Tazio Nuvolari. Un evento importante, a cui Aci e Aci Storico forniscono il proprio supporto diretto. Giunta alla settima edizione, e dopo la presentazione ufficiale avvenuta ad Auto e Moto d’Epoca a Bologna, la Gmms si svolge come di consueto a Castel d’Ario (Mantova) ed è organizzata da un gruppo di appassionati mantovani che fanno riferimento al Jurassic Car Club (presidente Giorgio Ungaretti).