Prima Categoria, il Bagnella sulla strada della capolista Ornavassese

L’Ornavassese è appena tornata in vetta, ed è già attesa da una partita molto difficile sul campo del Bagnella. I neri di Lipari stanno volando sulle ali dell’entusiasmo, sono l’unica squadra ancora imbattuta e possono contare sulla miglior difesa del torneo, mentre gli arancioneri di Tabozzi dopo un buon periodo sono ora reduci da un solo punto in due partite.

La principale antagonista dei neri, la Union Novara, sarà a sua volta di scena su un campo scorbutico come quello del Crodo: i ragazzi di Daoro hanno colto un meritato successo sul campo del Vogogna domenica scorsa, e cercano un risultato di prestigio per rinsaldare ulteriormente la loro classifica.

Sfida molto interessante, a tinte biancorosse, al “Brocca” di Cannobio: i padroni di casa ospitano il Trecate, per provare a riagganciare il treno playoff. Non sarà facile perché i novaresi, chevantano il miglior attacco e sono reduci dal poker rifilato al Piedimulera, occupano il terzo posto e non vogliono lasciare scappare le prime due.

I ragazzi di Poma hanno l’occasione per rilanciarsi, ospitando il Carpignano che comunque è sempre un cliente scomodo. Voglia di riscatto anche per il Vogogna, reduce dai ko nei derby con Virtus Villa e Crodo, che va al “Liberazione” a sfidare l’Agrano di Lopardo, bella sorpresa di questo avvio di campionato, attualmente a metà classifica.

La Virtus Villa di Giampaolo, dopo avere sfiorato il colpaccio a Novara domenica scorsa, si troverà di fronte un’altra novarese, il Sizzano. L’avversario non è dei più semplici, ma i biancoazzurri devono vincere per rimanere nel gruppo di testa. Stavolta niente anticipo al sabato, si gioca al “Curotti” alle 14.30 di domenica.

Ultimo incontro che vede protagoniste squadre del Vco è Gravellona San Pietro – Varzese; gli arancioni di Agostini vantano il secondo miglior attacco del girone, mentre gli uomini di Chiaravallotti sono la squadra che raccoglie più pareggi (ben 7 in 10 giornate). Entrambe cercano punti preziosi per la classifica, obiettivo playoff per i padroni di casa, salvezza per gli ospiti.

Le gare del weekend in Prima Categoria:

Agrano – Vogogna; Bagnella - Ornavassese ; Cannobiese - Trecate ; Comignago – Pernatese; Crodo - Union Novara ; Gravellona San Pietro – Varzese; Piedimulera – Carpignano; Virtus Villadossola - Sizzano