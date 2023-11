Promozione, è la domenica di Casale - Juve Domo

In un campionato così equilibrato come il Girone A di Promozione è quasi inevitabile che ogni domenica ci sia in programma qualche partita di cartello tra le (tante) prime della classe. L’undicesimo turno non fa eccezione: la capolista Briga va a giocare sul terreno dell’Arona quarto in classifica, mentre la Juve Domo renderà visita al Casale, terza forza del campionato.

Per i granata della presidente Zariani sarà un bel banco di prova, una vittoria in terra alessandrina significherebbe scavalcare i nerostellati e proiettarsi con decisione verso l’alta classifica.

Il Baveno, che sta attraversando un periodo di appannamento anche a causa dei numerosi infortuni, dovrà cercare punti sul sintetico di Santa Cristinetta contro il Valduggia, squadra ostica soprattutto quando gioca in casa.

Il Feriolo, reduce dalle quattro sberle subite a Briga, ospita la Dufour Varallo in un match già molto importante in chiave salvezza: gli uomini di Porcu stanno fornendo prestazioni altalenanti, ai lacuali serve una vittoria per agganciare i neroverdi in classifica e avvicinarsi alla zona salvezza.

Infine l'Omegna in grande spolvero, nonostante i numerosi infortuni, gioca in terra biellese contro il Ce.Ver.Sa.Ma. per provare a restare nelle zone nobili della classifica. I rossoneri di Fusè sono reduci dalla bella vittoria in rimonta contro il Valduggia, ma anche i gialloblù sono in un buon momento di forma: domenica scorsa vittoria a Varallo, la settimana precedente pareggio interno con il Briga.

Le partite:

Arona – Briga; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Omegna; Feriolo - Dufour Varallo;Fulgor Ronco Valdengo – Momo; Città Di Casale - Juventus Domo; Le Grange Trino – Chiavazzese; Valdilana Biogliese - Cameri ; Valduggia - Città Di Baveno