Premiati a Masera gli atleti dell'Avis Cup

Venerdì 10 novembre, al bar Tati di Masera, hanno avuto luogo le premiazioni dell’“Avis Cup”, circuito podistico organizzato dall’Atletica Avis Ossolana, sviluppatosi su 4 gare (Winter Trail a marzo, Luse Avis Race e Trofeo del Donatore a luglio, Trail del Calvario a ottobre) e che prevedeva ben 3 classifiche, una per i migliori piazzamenti, una per la maggior frequenza (classifica presenza), una per i donatori Avis. Questi i premiati:

Classifica piazzamento donne: prima Alice Grandi (Asd Caddese); seconda Sara Locatelli ; terza Anna Riva (Avis Marathon Verbania); quarta Sabina Beltrami (Sport Project Vco); quinta Loretta Gualtieri (Atletica AvisOssolana).

Classifica piazzamento uomini: primo Davide Moglia (Gsd Genzianella); secondo Davide Venieri (Avis Marathon Verbania); terzo Roberto Giacomotti (Pegarun Asd); quarto Andrea Iob (Gsd Bognanco); quinto Maurizio Vittoni (asd Caddese).

Classifica presenza donne : prima Sara Mottini (Atletica Avis Ossolana); seconda Elena Cominoli (Asd Gravellona Vvo); terza Eleonora Rosselli (Podistica Arona); quarta Elena Morella (Sport Project Vco); quinta Natascia Fantonetti (Asd Caddese).

Classifica presenza uomini: primo Pietro Mandica (Caddese); secondo Raffaele Borca (Atletica AvisOssolana); terzo Fausto De Bernardin (Maratolandia); quarto Massimo Brunelli (Atletica Avis Ossolana); quinto Davide Grandi (Atletica Avis Ossolana).

Classifica Donatori Avis: per le donne Elena Cominoli (Asd Gravellona Vco); per gli uomini Davide Venieri (Avis Marathon Verbania).

Nonostante non fosse previsto dal regolamento, gli organizzatori hanno voluto premiare altri 10 atleti che si sono distinti per aver corso tutte e quattro le gare, un gruppo di “Fedelissimi” formato da Massimiliano Borrelli (Atletica Avis Ossolana), Vincenzo Falotico (Avis Marathon Verbania), Ettore Madarena (Gs La Cecca Borgomanero), Alberto Mariani (Asd Gravellona Vco), Elisa Mariani (Asd Gravellona Vco), Matteo Mariani (Asd Gravellona Vco), Renato Massimo (Atletica Avis Ossolana), Massimo Punchia (Gsd Genzianella), Sergio Ruga (Runcard), Oil Savoldelli (Atletica Vigezzo).

Tutti i vincitori sono stati premiati con buoni acquisto in articoli sportivi, prodotti e abbigliamento tecnici. Alla luce del successo della manifestazione, gli organizzatori si stanno rimboccando le maniche per poter dar vita, nel 2024, a una seconda edizione. Il Winter Trail di Vogogna, giunto nel 2023 alla sua decima edizione, non si potrà disputare, verrà pertanto sostituito da una gara con simile caratteristiche, mentre restano al momento confermate le altre tre gare. In sintonia con la Fidal provinciale, si sta lavorando affinché una o più gare siano anche prove del Campionato Provinciale Trail Vco, individuale o a squadre. Per tutti gli sviluppi e il programma 2024, si rimanda al sito www.traildelcalvario.com o alla pagina Facebook dell’Atletica Avis Ossolana.