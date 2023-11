Leggere le montagne, tre eventi in occasione della Giornata della Terra

Per la sesta edizione del Premio Info-Poit Leggere le Montagne 2023, il concorso letterario organizzato dall’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni. Vco, si svolgeranno tre importanti eventi in occasione della Giornata internazionale della Terra, a Verbania e a Domodossola. Gli eventi, riservati a cittadini e studenti, si terranno martedì 12 e mercoledì 13 dicembre e saranno animati da Maurizio Gentilini, autore e scienziato del Patrimonio culturale Cnr.

Il Festival è organizzato in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, l’Ufficio Scolastico – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco ente Filantropico, Sponsor del progetto Gal Laghi e Monti del Vco, Unione Alta Ossola e Associazione Mario Ruminelli. L'11 dicembre scade termine per il concorso letterario “La montagna e la fantasia ” riservato ai ragazzi delle classi terze delle Scuole secondarie di Primo grado e di tutte le classi, dalla prima alla quinta, delle Scuole secondarie di Secondo grado del Verbano Cusio Ossola per l’anno scolastico 2023/2024.

Il Festival letterario 'Leggere le Montagne' è un’iniziativa che permettere di avvicinare tra loro gli amanti della lettura e la montagna. Gli amanti dei libri, gli autori, gli alpinisti e gli artisti provenienti da tutto l’arco alpino (ma non solo) hanno occasione di dialogare e confrontarsi tra loro sul significato, la portata e l’impatto della letteratura alpina.