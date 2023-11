La Crevolese 'frena' la capolista Fondotoce

Dopo la vittoria a Borgo Ticino, la Crevolese ferma un’altra big del campionato. La squadra ossolana frena la marcia del Fondotoce, che arrivava da 5 vittorie di fila. L’ 1 a 1 porta la firma del solito Luca Malvicini (ottavo gol), che trasforma un rigore in zona cesarini e riporta un equilibrio una partita che a visto il Fondotoce cercare con ogni modo la via del gol, concretizzando però poco e segnando solo con un colpo di testa di Spriano a metà ripresa.



Forti della superiorità tecnica gli ospiti hanno messo in difficoltà il centrocampo di casa e la partita è stata in buona parte un assalto alla porta di casa, dove Peretti (portiere crevolese) ha fatto qualche miracolo. Insufficiente la direzione di Alberici che ha scontentato entrambe le squadre

‘’E’ stato difficile rimontare contro la prima della classifica soprattutto dopo un primo tempo un po’ tirato ma nel secondo abbiamo giocato di più a viso aperto. Forse siamo entrati in campo con troppa paura di loro ma poi abbiamo capito che si poteva fare punti’’ afferma Maurizio Bertaccini, tecnico della Crevolese. ’’E’ un punto che deve far morale – spiega – però ho visto una squadra grintosa ed è quello che ci servirà in questo campionato’’.

Matteo Sena, allenatore del Fondotoce afferma: ‘’Abbiamo trovato difficoltà nel I tempo quando pur nella nostra supremazia abbiamo avuto difficoltà nel concludere in porta, ma sulla prestazione della squadra non posso dire nulla. Non l’abbiamo chiusa sull’ 1 a 0 anche se la palla del raddoppio l’abbiamo avuta. La vittoria sarebbe stata meritata ma è sfumata per 'quel' rigore’’. Il tecnico della capolista (7 vittorie, due pari nesusna sconfitta) non si nasconde sull’obiettivo finale: ‘’Vincere? Sì ci proviamo di sicuro. Il campionato è aperto e non ci nascondiamo’’.

Il Fomarco invece cede al 94’ a Maggiora. I 90' regolamentari s’erano chiusi sul 4 a 4 (doppiette di Primatesta e Zampini per i biancoverdi) ma il recupero è stato fatale alla squadra guidata da Piccinini.

Vince la Pro Vigezzo, che supera al ‘Curotti’ il San Maurizio; firma il successo la doppietta di Bonacina. Buon punto per il Casale Corte Cerro in quel di Castelletto (1-1).

Risultati: Crevolese - Fondotoce 1-1; Pro Vigezzo- San Maurizio 2-1; Maggiora-Fomarco 4-3; Armano-Romagnano 1-2; Castellettese-Casale Corte Cerro 1-1; Borgo Ticino-Cireggio 4-1; Voluntas Suna-Riviera d’Orta sospesa.

Classifica: Fondotoce 23; Borgo Ticino 21; Romagnano 19; Rivieta d’Orta 16; Castellettese 14; Cireggio 12; Crevolese, Fomarco, Pro Vigezzo, Maggiora, Casale Corte Cerro, 11; San Maurizio 8; Voluntas Suna 7; Armeno 0.