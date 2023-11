Poma: ''I ragazzi si sono presi i tre punti da grande squadra''

Una vittoria salutare, conquistata con determinazione. Il Piedimulera ribalta lo 0 a 2 del Carpignano e vince in rimonta 3 a 2. Un successo che dà fiato alla squadra ossolana.

L'allenatore Marco Poma commenta così il successo:

“Temevo questa partita, conosco alcuni giocatori del Carpignano e sapevo che potevano metterci in difficoltà. Purtroppo così è stato, soprattutto all’inizio, e trovarsi sotto 0-2 per una squadra nella nostra condizione di classifica poteva essere un colpo letale. Invece devo ringraziare i ragazzi perché hanno avuto una reazione rabbiosa e sono andati a prendersi questi tre punti da grande squadra. Una menzione particolare per Hado, che si sta dimostrando un vero uomo squadra, magari meno finalizzatore ma più altruista e in grado di lavorare molto per i compagni”.

Adesso avete anche un Audi in più in attacco:

“Alex è un tipo di giocatore che ci tornerà molto utile, per la sua esperienza e per il senso del gol, inoltre ha già giocato con Klejdi a Feriolo. Alla fine della scorsa stagione aveva deciso di smettere col calcio, ma il nostro presidente è riuscito a convincerlo a rimettersi in gioco. Conoscevo il giocatore a livello tecnico, ora lo sto scoprendo anche a livello umano e di spogliatoio, sono contento che sia arrivato e che abbia subito messo a segno un gol molto importante per noi”.

Altri acquisti in programma per il mercato di riparazione?

“Più che fare nuovi acquisti, contiamo di recuperare gli infortunati. Se rientrano tutti abbiamo una rosa sicuramente competitiva per raggiungere almeno i playoff”.

A proposito di classifica, a parte le prime due che in questo momento sembrano avere un altro passo, dal Trecate in giù c’è molto equilibrio:

“E’ così, alla fine nonostante un avvio problematico non siamo poi così distanti. Noi ci siamo dati appuntamento a fine girone di andata per fare le prime valutazioni e vedere dove siamo, ma il nostro obiettivo comunque dobbiamo conseguirlo a maggio e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci”.