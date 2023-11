Sabato 25 l'accensione dell'albero di Natale in piazza Mercato

Tutto è pronto a Domodossola per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Mercato che darà il via al periodo più magico dell'anno, quello dell'attesa per il Santo Natale. La cerimonia è prevista alle 18, quando il sole sarà calato, ma il pomeriggio di festa inizierà prima, già dalle ore 16.30.

E' infatti in programma la parata natalizia per le vie del Borgo delle Cultura e lo spettacolo “Light Christmas” in Piazza Mercato. Giocoleria, artisti e trampolieri con abiti luminosi animeranno le vie del centro, mentre Babbo Natale distribuirà le letterine a tutti i bambini. Alle 18 poi il momento tanto atteso: dopo il saluto delle autorità inizierà il conto alla rovescia per l’accensione del grande albero, che accompagnerà le feste dei domesi.