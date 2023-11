Urban Food & Beverage: Tanti eventi e novità in arrivo

Sembrava un grosso punto di domanda questo ritorno a Trontano per l'Urban Food & Beverage e alla fine si è rivelato un grande successo. Per questo, per incentivare ancora di più la possibilità di poter assaggiare le gustose pizze, la pizzeria propone uno sconto del 30% sulle pizze per tutti i giovedì fino alla fine dell'anno. Un'ulteriore promozione invece la domenica, ogni due pizze da asporto verrà regalata una birra.

Le pizze preparate presso questa pizzeria sono un vero spettacolo di sapori, grazie all'utilizzo di ingredienti freschi e di prima qualità. Dalla classica Margherita alle creazioni gourmet più innovative, troverai sicuramente la pizza perfetta per soddisfare il tuo palato.

Ma l'Urban non è soltanto una pizzeria; è anche un paradiso per gli amanti della musica. Ogni fine settimana, il locale ospita spettacoli musicali dal vivo, offrendo una programmazione variegata. Venerdì 24 novembre, Dj Arfa accompagnerà la serata con un Lounge Dj Set a partire dalle 22.00, mentre sabato 25 novembre ritornano gli Hybrid Party con il tributo ai Linkin Park e, a seguire, Dj Lupo Alberto in consolle.

Urban non si limita a offrire solo cibo e musica di qualità, ma è anche il luogo ideale per eventi speciali. Hai la possibilità di prenotare il locale per cene, festeggiare compleanni e organizzare feste a tema. Per effettuare una prenotazione, basta chiamare al numero 345 10 67 383.

Per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli eventi in programma, puoi seguire Urban Food & Beverage su Instagram e Facebook o visitare il sito web www.urban-italianpub.it.



L'Urban Food & Beverage si trova in Via Leonardo Da Vinci 26/A, nella zona industriale di Trontano.