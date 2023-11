Terza Categoria, un'altra vittoria per la Mergozzese

Brutto episodio nella nona giornata di Terza Categoria Vco.

La partita tra la ormai ex capolista Gargallo e i verbanesi dell’Esio è stata sospesa al 35° minuto, sul risultato di 0-1 (rete di Carlucci), quando un dirigente del Gargallo si è scagliato contro l’arbitro, costringendolo ad interrompere definitivamente il gioco. Nei prossimi giorni il Giudice Sportivo assegnerà lo 0-3 a tavolino in favore dell’Esio e comminerà pesanti squalifiche per i responsabili dell’accaduto.

Dopo la vittoria a sorpresa del turno precedente contro il Gargallo, la Mergozzese trova un altro successo nella nona giornata di campionato. Stavolta di fronte ai ragazzi del presidente Acucella c’era il fanalino di coda Verbania Olympia, ancora fermo a quota zero e con ben 47 reti al passivo, però i verbanesi hanno voglia di lottare e chiudono il primo tempo avanti grazie alla rete di Marcato. Nel secondo tempo gli ossolani ribaltano il risultato con Carlucci, Bertinotti e Callea e continuano a risalire la classifica.

Il Montecrestese lotta sul campo del Suno, ma deve arrendersi al maggiore tasso tecnico degli avversari. Rete della bandiera ossolana siglata daRolando nel finale.

Buon punto in trasferta per la Pregliese, che porta via un pareggio da Dormelletto, impedendo ai padroni di casa di agganciare la vetta. Partita molto bloccata con poche occasioni da rete, quasi tutte nel primo tempo: da segnalare un legno colpito per parte, poi le due squadre non si fanno male e finisce a reti inviolate. Ha riposato il Montebuglio.

Tuttii risultati della Terza Categoria Vco: Gargallo - Esio sospesa; Dormelletto - Pregliese 0 - 0; Verbania Olympia - Mergozzese 1 - 3; Suno - Montecrestese 2 - 1; Gattico Veruno - Oleggio Castello 0 - 3

Classifica: Oleggio Castello, Suno 19 – Gargallo, Dormelletto17 –Esio 16 -Pregliese14– Mergozzese 11 - Montecrestese 9–Montebuglio 4 -Gattico Veruno 3 –Verbania Olympia 0