Montecrestese, una piccola grande realtà del calcio ossolano

Vi sono alcune realtà calcistiche in Ossola che magari non hanno il blasone di Juventus Domo o Virtus Villa, ma che da molti anni sono presenti sul territorio e propongono calcio nella maniera più genuina possibile, cioè per pura e semplice passione.

È il caso del Fcd Montecrestese, società nata nel 1980 e attiva ininterrottamente fino alla stagione 2005/2006, per poi essere rifondata nel 2008, dopo due stagioni di inattività. I massimi fasti per questa società sono stati tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, con una presenza costante in Prima Categoria, talvolta anche nelle zone nobili della classifica, e un ottimo settore giovanile alle spalle. Dopo la rifondazione del 2008 la squadra si è sempre barcamenata tra Seconda e Terza Categoria, confermandosi come una realtà calcistica consolidata in ambito locale.

Abbiamo intervistato Igor De Palma, storico dirigente del sodalizio biancoazzurro:

“Più che dirigente dovresti dire factotum - sorride- . Siamo una piccola realtà, e tutti danno una mano indipendentemente dai ruoli. Fino all’anno scorso ero anche allenatore, poi dopo cinque anni credo sia stato giusto farmi da parte, altrimenti i giocatori si stufano”.

Com’è composta la società?

“Il presidente è Riccardo Miserocchi, poi ci sono il vice-presidente Davide Arami, il segretario Dionisio Rolando, e i consiglieri Stefano Santilli, Bruno Daoro, Carlo Pellanda, Fabio Cerutti e il sottoscritto. L’allenatore è Mauro Gasberti”.

Come giudichi la vostra rosa di giocatori?

“Penso che siamo un bel gruppo, secondo me è un buon mix tra giovani e “anziani”. Quest’anno il capitano è Roberto Rondoni, gli altri veterani della squadra sono Carlo Zanetta, Andrea Rolando, Luca Cardona e Alessandro Martini, che fino all’anno scorso era il capitano, purtroppoquest’anno a causa di qualche problema fisico non è ancora sceso in campo, ma èsempre parte integrante del gruppo”.

Come sta andando il campionato del Montecrestese?

“Innanzitutto va detto che da noi non girano soldi, lo staff e i ragazzi stanno insieme e giocano per passione e divertimento, poi ovviamente quando si va in campo si deve sempre dare il massimo per provare a vincere. In questo campionato io vedo 4-5 squadre ben attrezzate per la categoria e 2-3 invece un po’ meno competitive, noi siamo nel mezzo e ci siamo dati come obiettivo i playoff: non sarà facile, ma ci proveremo”.

Prossimi impegni in campionato?

“Abbiamo due partite toste prima della sosta invernale: domenica abbiamo il derby con la Pregliese in trasferta, poi all’ultima di andata arriva l’Oleggio Castello, una delle candidate alla vittoria finale. Faremo del nostro meglio!”.