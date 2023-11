Domodossola, senza risultati le indagini sulla bomba di via Terraccini

Che fine hanno fatto le indagini sul pacco sospetto trovato a Domodossola? Era una bomba o non era una bomba? E se era una bomba era di potenza tale da poter causare danni e feriti? Si è scoperto chi l’ha messa? A che punto sono le indagini?

Purtroppo non si hanno più notizie sul pacco trovato il 31 ottobre a Domodossola, in via Terracini. Ne cosa contenesse. Né si hanno lumi su chi lo ha abbandonato vicino alle case. Ma soprattutto se c’era un rischio esplosione. Alcuni cittadini ce lo hanno chiesto ma dalla forze dell’ordine nessuna notizia.

La polizia, che era giunta sul posto, non ha più fatto sapere nulla. Sono passati più di 20 giorni da allora ma sull’episodio di via Terraccini tutto tace e sull’esito delle indagini regna il silenzio. Abbiamo chiesto informazioni alla questura: le nostre domande non hanno ricevuto alcuna risposta! Silenzio assoluto!

E certo questo non rassicura chi abita in città.