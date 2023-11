Orologi non dichiarati, sequestro a Iselle

Hanno affermato di non aver nulla da dichiarare in introduzione nell’UE e di non aver fatto alcun acquisto in Svizzera. Ma i funzionari Agenzia Dogane di Iselle – Trasquera e i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Iselle, a seguito di un’accurata ispezione del loro veicolo al Valico di Iselle, hanno scoperto che due cittadini italiani stavano tentando di introdurre illecitamente, a bordo di un’auto, quattro orologi e un pendente per un valore complessivo superiore ai 60.000 franchi (oltre 62.000 euro).

I preziosi erano accompagnati dalla relativa documentazione di acquisto ed erano stati sapientemente nascosti all’interno dei bagagli presenti. Dall’inizio dell’anno, è stato riscontrato un considerevole incremento delle attività di contrabbando, prevalentemente di beni lusso quali orologi, preziosi e pelletteria di grandi marche. Questi risultati dimostrano ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra Adm e Guardia di Finanza della Provincia del Verbano Cusio Ossola a tutela degli interessi dell’Erario e nel contrasto alle frodi ai valichi di confine.