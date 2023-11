La FindomoPediacoopH24 insegue la vittoria in Valsesia senza coach Trionfo

La ufficialità arriverà la prossima settimana. Ma il primo effetto lo si vedrà domani, perché Romeo Trionfo non sarà in panchina con la FindomoPediacooph24 al Pala Loro Piana di Borgosesia. Si sono infatti separate le strade del tecnico di origine pugliese, ma nel Vco da una vita, e della società granata. Le motivazioni saranno ufficializzate in una nota stampa nei prossimi giorni, ma la notizia e’ già di pubblico dominio nel mondo della palla a spicchi locale. Al posto di Trionfo a guidare la Cestistica sarà Corrado Boschetti.