Il Gravellona s'impone sul Piedimulera

Ieri sera alle 20.30 si è giocata la sfida tra Gravellona San Pietro e Piedimulera, valida per la seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Al “Boroli” va in scena una bella partita, che i padroni di casa sbloccano subito con Calderoni al 5° minuto. Il Piedimulera non si scompone e perviene al pareggio alla mezzora, grazie al rigore trasformato da Hado. Nella ripresa le squadre provano a superarsi e alla mezzora sono gli arancioneri a procurarsi un rigore, che Cervini trasforma. I gialloblù provano a reagire ma nel finale ancora i ragazzi di Agostini trovano la via della rete con Caretti e chiudono i conti.

Quella di ieri è stata la prima partita del Quadrangolare A, dove le due rappresentanti del Vco sono inserite insieme a Serravallese e Union Novara, che hanno pareggiato 0-0 nell’anticipo di mercoledì sera. Ricordiamo che il quadrangolare consisterà di un girone all’italiana con gare di sola andata; le altre due gare si disputeranno dopo la pausa invernale, il 15 e 29 febbraio 2024.

Classifica dopo la prima giornata:

Gravellona San Pietro 3; Union Novara 1; Serravallese 1; Piedimulera0