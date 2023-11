Il liceo Spezia di Domo ha una marcia in più: è ai vertici della graduatoria regionale

Una buona notizia per il Vco dalle graduatorie di Eduscopio riguardanti le scuole superiori italiane di diversi indirizzi. L’edizione 2023/2024 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, on line in questi giorni, presenta dati aggiornati sugli istituti secondari di secondo grado, che consentono di capire quali preparano meglio agli studi universitari o al lavoro post diploma.

Scopo del portale, nato nel 2014, è quello di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi. Come ogni anno qualche novità, insieme a numerose conferme. Per quanto riguarda il Vco, così emerge dallo studio, l’unica scuola ad avere una marcia in più sembrerebbe essere lo Spezia di Domodossola, nella “categoria” licei classici.

Per l’istituto superiore di via Menotti, un indice “Fga” di 82,2 che lo colloca in vetta alla nostra regione. In linea più generale, si conferma l’eccellenza di molti istituti di Torino, che nulla hanno da invidiare, così pare, alle più blasonate scuole di altre città italiane.