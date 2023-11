Florido Barale premiato per il suo lungo impegno nel mondo del ciclismo

Premiato per la carriera e il lungo impegno nel mondo del ciclismo. Florido Barale, ex ciclista dilettante e poi professionista, ed oggi leader dello storico Pedale Ossolano, è stato premiato dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e dal presidente regionale Massimo Rosso. Un bel riconoscimento per Florido, che anche quest’anno ha guidato il Pedale in una stagione impegnativa.

Che annata è stata per i ragazzi del Pedale?

‘’Bella, molto bella. Lorenzo Soldarini che è arrrivato 4° ai Campionati Italiani ed ha vinto la Coppa di Sera in Valsugana, mentre si è distinto anche Sergio Globo con molti piazzamenti e Ietta e Maffei che si sono distinti ed hanno tenuto alto l’onore della squadra’’.

L’anno prossimo?

‘Avremo una squadra ben composta, comprese quattro donne ed un buon numero di Allievi e Giovanissimi. Diciamo che la società riesce a tenere bene nonostante ci sarà qualche defezione. I corridoi in alta Italia stanno calando ed alcuni li perderemo poiché andranno in altre società anche se non sono poi più blasonate. Il Pedale negli ultimi dieci anni ha i primi due in classifica mondiale tra i professionisti. Elisa Longo Borghini e Filippo Ganna che sono nati nel Pedale Ossolano, più Francesca Barale che porta a tre il numero dei professionisti nella nostra provincia’’.

Soddisfatto per i risultati di Francesca?

‘’E’ andata benissimo, è in crescita. La società l’ha riconfermata per altri due anni. Sta diventando una donna squadra e inoltre, lasciata libera di muoversi perché la sua capitana non stava bene, ha fatto un bel quarto posto alla Trevalli di Varese’’.