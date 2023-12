''Cose che accadono''.... a Villadossola

Tutto parte del condominio di via Fabbri. Uno dei tanti palazzi degli anni Sessante e Settanta realizzati a Villadossola, penalizzata in alcuni aspetti urbanistici dalla nascita e dalla morte delle fabbriche e dallo sviluppo selvaggio di tanti anni fa che ha visto costruire alti palazzi nel centro cittadino.

La storia di cui parliamo è quella che Paolo Gervasoni racconta in ‘’Cose che accadono’’, il suo secondo libro dato alle stampe con la Libreria La Pagina. Il racconto di Gervasoni, 62 anni, agente in attività finanziaria, parte da qui, dal palazzo vicino alla stazione ferroviaria, per sviluppare poi una storia avvincente. La presentazione, dicevamo, è avvenuta in sala consiliare venerdì, presenti una trentina di persone.