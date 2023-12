Tre eventi in occasione della Giornata internazionale della Montagna

Il concorso letterario, il cui termine per partecipare scade lunedì 11 dicembre alle ore 11.00, organizzato dall’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni.Vco, in collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, e l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola quest’anno racchiude anche una serie di incontri pensati per tutta la cittadinanza e in particolare per gli studenti e le studentesse degli Istituti scolastici del VCO.

Grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria VCO e agli sponsor Gal Laghi e Monti del VCO, Unione Alta Ossola e Associazione culturale Mario Ruminelli, questa edizione vuole portare ancora di più tra gli studenti delle scuole e tra la cittadinanza, la letteratura alpina, la cultura della montagna e l’attenzione per le tematiche legate alla vita nelle Alpi. Due momenti dal titolo “La montagna nella letteratura italiana”, sono rivolti esclusivamente agli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado che incontreranno in un dialogo con letture l’autore Maurizio Gentilini: martedì 12 dicembre alle ore 10.30 all'Iis "L. Cobianchi" di Verbania e mercoledì 13 dicembre alle ore 11.00 all'Iis Marconi-Galletti di Domodossola. Mentre mercoledì 13 dicembre alle ore 21 allo Spazio S. Anna di Verbania si terrà l’evento dedicato e a aperto alla cittadinanza e a tutti gli interessati dal titolo “Letteratura alpina e qualità della vita nelle Alpi”.

Maurizio Gentilini, autore e scienziato per il Cnr – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, sarà presente come ospite d’eccezione insieme ad Antonio Montani, presidente del Cai nazionale, e a Stefania Cerutti, presidente dell’Associazione Ars.Uni.Vco e direttrice del Centro Studi Upontourism dell’Università del Piemonte Orientale.Si prospetta una serata interessante con i tanti spunti e le riflessioni che i relatori porteranno attraverso il loro bagaglio di storia ed esperienza.Il titolo della serata rispecchia tra l’altro il focus centrale del Premio Ionfo-Point Leggere le Montagne 2023, che è appunto la qualità della vita nelle Alpi; questa è la tematica sulla quale i ragazzi e le ragazze degli Istituti scolastici del VCO concentreranno le loro energie per partecipare al concorso letterario, il cui termine di partecipazione scadrà l’11 dicembre, giornata internazionale della montagna.

"Con piacere l'Associazione Ars.Uni.Vco promuove, nell'ambito dell'iniziativa Leggere le montagne 2023, un incontro serale dedicato ai temi della letteratura alpina e della qualità della vita nelle Alpi. Fili delicati, in quanto capaci di introspezione, di storie e memorie di comunità e persone che hanno segnato coi loro passi le terre alpine, che le hanno elette come luogo di vita, volutamente o per eredità, o ancora che le osservano da spettatori e con il desiderio di conoscerle. Trame complesse, poiché basate su fitte relazioni che le nutrono e le pongono in dialogo col passato, col presente e col futuro, reale o immaginato. Un ringraziamento, dunque, ai relatori che daranno voce alle riflessioni su queste tematiche, ispirando coloro che li ascolteranno a trovare le proprie motivazioni con cui guardare (al)la montagna oggi. È l'ispirazione il motore che anima le pagine della letteratura e che spinge verso progettualità volte a vivere le Alpi in una coralità che vuole lavorare insieme per disegnare un domani partecipato, condiviso e sostenibile" dice Stefania Cerutti, presidente dell’associazione Ars.Uni.Vco.

"A nome del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, sono lieta che l'Infopoint di Domodossola, partner di lunga data, partecipi alla nona edizione del Festival Leggere le Montagne. Anche quest'anno il Premio Info Point Leggere le Montagne 2023 consentirà agli alunni, alle alunne ed al corpo docente di confrontarsi sull'importanza della letteratura alpina, celebrandone la varietà e l'unicità. Inoltre, i tre eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale della Montagna offriranno ai cittadini della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Regione Piemonte l'opportunità di esplorare le profonde connessioni tra cultura letteraria e qualità della vita nelle Alpi, una priorità dell'attuale Presidenza slovena. Grazie per aver condiviso con noi l'amore per il patrimonio letterario alpino" aggiunge Alenka Smerkolj , segretaria generale della Convenzione delle Alpi.