Ciaburro (FdI): “Fondamentale tutelare e valorizzare gli alpeggi, patrimonio del Made in Italy”

Approvato l’ordine del giorno dell’onorevole piemontese di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro per tutelare e valorizzare gli alpeggi.

“Il Made in Italy è un brand - spiega Ciaburro, membro della Commissione Agricoltura - un'evocazione contraddistinta da qualità e pregio dei suoi prodotti e questo riguarda senza alcun dubbio anche la filiera agroalimentare”. Con il Ddl Made in Italy proposto dal Ministro Urso, approvato dalla Camera dei Deputati, prosegue Ciaburro “il Governo Meloni ha fatto un passo in avanti nel tutelare un vero e proprio asset strategico nazionale".

"Asset composto da una miriade sterminata di prodotti e tipicità, ciascuno con la propria storia. Per questo è stato fondamentale l'accoglimento del mio ordine del giorno per impegnare il Governo, nell'attuazione del testo, a valorizzare anche le produzioni degli alpeggi, note per le loro qualità nutrizionali e le loro tipicità, che fanno parte del Dna delle aree interne, vere e proprie ambasciate di produzioni agroalimentari inimitabili in tutto il mondo", conclude la parlamentare piemontese.