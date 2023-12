Castelnuovo: ''Una bella vittoria che ci risolleva in classifica''

E’ un bel Vogogna quello che si conquista tre punti meritati contro un ostico Bagnella. Una vittoria firmata dal ‘vecio’ Marco Fernandez, con un tocco di biliardo a fil di palo sul quale Cavadini, portiere ospite, nulla può.

Il gol concretizza una maggior predominanza di gioco dei padroni di casa, che creano molto ma concretizzano poco. Il Bagnella è ben quadrato e ruota attorno alla regia sapiente di Valsesia, ma nonostante cerchi la vittoria non riesce ad impegnare quasi mai seriamente il numero uno locale Bionda. Bene tra gli arancioni anche Job e Racis.

I ragazzi di Castelnuovo godono di un buon Lopardo a metà e di un pericoloso incursore come Ingignoli.

‘’Abbiamo giocato bene, una buona partita la nostra, tre punti che ci permetto di alzarci un attimino in classifica. Direi proprio bene oggi anche perché abbiamo fatto una bella partita contro una buona e forte squadra come il Bagnella’’ dice Enrico Castelnuovo.

Il tecnico del Vogogna sorride a fine gara. La vittoria (la quinta in campionato, la seconda di fila) porta la squadra ossolana fuori dalla ‘secche’ dei play out. Diciassette punti, 11 dei quali colti in casa. Resta secco bomber Margaroli (che si infortuna nella ripresa) ma ci pensa un altro veterano come Marco Fernandez, a conferma che l’esperienza non è acqua.