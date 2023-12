Il servizio di noleggio piattaforme elevatrici è un'alternativa molto interessante sia per aziende che per privati ed è un servizio che può essere sia a breve termine ma anche a medio e a lungo termine e queste agenzie di noleggio ci danno la possibilità di avere a disposizione vari modelli per scegliere quello che più si confà alle nostre esigenze del momento.





Non è un caso che infatti quando si parla di questo servizio, come quando si parla di tanti altri servizi che riguardano il noleggio, uno dei vantaggi principali che a tutti piace è la flessibilità che abbiamo a disposizione, che poi in questo caso significa che non siamo vincolati ad un mezzo che abbiamo acquistato e che quindi è di nostra proprietà, abbiamo la facilità di poterlo sostituire se per caso con il nostro lavoro abbiamo esigenze diverse.





Anche perché dover reinvestire per acquistare una nuova piattaforma elevatrice non è facile, perché significa mettere in difficoltà il proprio bilancio aziendale in certi casi o comunque quei soldi potrebbero essere investiti per l’acquisto di tantissime altre cose.





Se vogliamo distinguere tra noleggio a breve termine e uno a lungo termine e intanto dobbiamo dire che il primo può essere utilizzato anche da quei privati che per esempio potrebbero voler utilizzare questa piattaforma elevatrice, con un assistente tecnico di una società di noleggio che potrebbe condurla, per esempio se hanno bisogno di traslocare e quindi devono portare fuori da casa loro o meglio dal loro balcone dei complementi arredo come può essere un divano, perché dalle scale o dell'ascensore non è possibile trasportarla.





Che poi appunto è lo stesso utilizzo che fanno le imprese di traslochi quando devono aiutare i loro clienti a spostare tante cose ingombranti e voluminose, e soprattutto quando gli stessi vivono in un piano alto di quell’edificio diventerebbe molto pesante e molto complesso e trasportarli con l'ascensore e con le scale.





Anche il servizio di noleggio a lungo termine di una piattaforma elevatrice può essere conveniente.





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un'impresa potrebbe benissimo prendere in considerazione la possibilità di sfruttare un servizio di noleggio a lungo termine di una piattaforma elevatrice cercando di capire se si mette d'accordo con la società che ha scelto, oppure no.





Parliamo di un periodo che può andare tra uno e tre anni e quindi bisogna capire se la rata mensile è conveniente se paragonato ai costi totali ché poi dobbiamo sostenere quando decidiamo di acquistarne una e quindi significa non solo l’acquisto, ma anche gli interventi di manutenzione quando servono ed eventualmente ove fosse necessario anche interventi di riparazione.





Di certo ci sarà incluso in questo servizio di matricolazione, l'assicurazione e anche una sostituzione in caso di guasto furto, così da liberare il cliente e sia le questioni burocratiche e anche facendogli risparmiare questi soldi.



Dipende molto se l’impresa ha in mente una piattaforma elevatrice che potrebbe servirgli praticamente sempre, perché solo a quel punto potrebbe prendere in considerazione anche la possibilità di acquistarne una.