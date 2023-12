Panza, Giornata internazionale della montagna celebrata in Abruzzo

"Ieri, lunedì 11 dicembre, ero in Abruzzo con il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli per le celebrazioni della Giornata internazionale della Montagna. In questa occasione abbiamo potuto spiegare dettagliatamente il contenuto della nuova Legge sulla Montagna - che caratterizza ben il 35% del territorio del nostro Paese - con l’auspicio che arrivi presto in Parlamento e che abbia un’approvazione veloce da parte di quest'ultimo, vista la necessità che le Terre Alte hanno di un intervento legislativo importante, di un cambio di prospettiva e soprattutto che si torni a dare dignità a tutte le popolazioni che in montagna vivono" – dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.

"Un grande ringraziamento all'amministrazione comunale di Scanno e di Villalago che hanno ospitato questa importante iniziativa. Un ringraziamento anche al centro di addestramento alpino di Aosta, in collegamento insieme al Polo Universitario Unimont di Edolo, con il quale abbiamo condiviso alcune esperienze importanti, a dimostrazione del fatto che non esiste una montagna ma esistono tante montagne diverse. Viva la Montagna!" dice l'europarlamentare.