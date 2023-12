Sulle tracce del Barone Stockalper: in un fotolibro le bellezze storiche e naturalistiche da Gondo a Simplon Dorf

Lei è Stefania Grasso, una docente di scienze naturali di un istituto superiore a Vercelli, appassionata di fotografia, di natura e di montagna. Unendo le sue passioni ha realizzato un fotolibro che narra e illustra la storia del Passo del Sempione con un itinerario che parte da Gondo e arriva fino a Simplon Dorf, raccontando le bellezze storiche e naturalistiche della zona. Il fotolibro è scritto in italiano e tedesco per agevolare la lettura della comunità svizzera del Sempione. "Ho realizzato il fotolibro - spiega l'autrice - dopo aver ammirato il paesaggio di Simplon Pass, documentandomi sulle testimonianze storiche di Gabi e di Gondo. Ho visitato l’Ecomuseum di Simplon, il museo Stockalperturm dedicato all’oro e la famosa Alte Kaserne e ho radunato tutte le fotografie insieme a quelle dei minerali di ferro, creando un collegamento interdisciplinare tra scienze della terra e storia".

"Sono rimasta subito affascinata da questo paesaggio - prosegue - io del resto sono molto amante della montagna e della natura in generale e ho trovato molta cordialità tra la popolazione Svizzera. Non è affatto vero che gli elvetici sono così scontrosi nei confronti degli italiani".

Alcune delle immagini contenute nel fotolibro hanno ottenuto la menzione a due contest in Bosnia e Croazia nei temi di fotografia di viaggio, e il libro è stato creato con il servizio kdp auto publishing di Amazon, dove è disponibile per l'acquisto. Per mercoledì 13 alle ore 21 è in programma una presentazione online alla quale parteciperà l'autrice. Il link per accedere alla presentazione.