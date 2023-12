Pallavolo: Pediacoop H24 Domo ancora vincente contro Borgofranco

Sesta vittoria da 3 punti su sei gare per la Pediacoop H24 Domo che domenica al Palaraccagni ha avuto la meglio anche sul Borgofranco Ivrea con il punteggio di 3 a 0. Un match che sulla carta sarebbe dovuto essere abbastanza semplice, ma che invece è risultato meno facile delle aspettative. Gli ospiti hanno infatti a tratti messo in difficoltà i padroni di casa che sicuramente non erano nella loro serata migliore. La differenza tecnica e fisica tra le due squadre alla fine è comunque venuta fuori e Domo ha vinto con pariali di 25-17, 25-22 e 25-15.

Si parte nel primo set con la formazione usuale e cioè con Boschi in regia, opposto Pennati (ottima prova per lui), schiacciatori Piroia e De Grandis, centrali Brusa Restelletti e Maiello, libero Turci. Come appena detto, all’inizio di match Domodossola fatica a scrollarsi di dosso gli ospiti che giocano punto a punto, nonostante un numero altissimo di errori commessi. A metà del set un break sul servizio di Pennati da la scossa al resto della squadra che in un attimo vola via e chiude il set addirittura con un + 8. Ancora più equilibrato il secondo parziale nel quale Borgofranco riesce s superare quota 20. Come nella settimana precedente, nel terzo set rimane in campo Saclusa (2006), entrato per Boschi sul finale del secondo parziale. Questo è sicuramente il set meglio giocato dai domesi. Coach De Vito da spazio a tanti dei suoi: entrano infatti Varetta (2007) come libero, Sirocchi (2006) come schiacciatore, Iaria (2000) come centrale ed infine anche spazio a Bracchi, sempre nel ruolo di centro. L’entusiasmo dei nuovi entrati aiuta e il set si chiude 25 a 15.

Sabato prossimo 16/12 ultima partita del 2023 in casa del Biella, squadra giovane ma sicuramente dalle ottime potenzialità che è in grado di mettere in difficoltà molte squadre se non affrontata con la giusta mentalità.