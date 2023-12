Il presepio della Noga ''visto' da Mario Pasqualini

Il presepio della Noga di Villadossola, il sottobosco, il paesaggio in bianco e nero. Questi i temi fotografici proposti da Mario Pasqualini, appassionato fotografo di Villadossola. Le sue immagini saranno protagoniste della serata a La Cinefoto di Domodossola il 15 dicembre.

Dunque immagini di un lavoro che Pasqualini ha fatto sul presepio della Noga,forse il più antico dell’Ossola, composto da statue risalenti ai primi anni dell’800 provenienti dalla Germania, interamente realizzate in legno e completamente snodate nelle articolazioni, a guisa di marionette.

Poi foto sul sottobosco, ricco in primavera di meravigliosi fiori spontanei, in estate e autunno di deliziosi frutti selvatici e ….. profumatissimi funghi. Infine il paesaggio in bianco-nero, foto che possono competere con quelli a colori.