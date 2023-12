È tutto pronto a Druogno per l’evento “Il Mulino di Babbo Natale”. Sabato 16 dicembre dalle 14 all’antico Mulino di Sasseglio avrà luogo un divertente pomeriggio dedicato ai più piccoli. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina. Sarà presente anche il fotografo Maurizio Besana per la foto di rito. Inoltre, grazie agli Alpini, merenda per tutti con cioccolata, vin brûlé, castagne, pandoro e panettone.