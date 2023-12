Artistello in Biblioteca a Domo: scopre la ricetta segreta del pane

Domodossola si prepara a ospitare un evento magico venerdì 15 dicembre alle 17.00 presso la biblioteca locale. L'occasione speciale sarà la presentazione del libro "Artistello e la ricetta segreta del pane", scritto dalla talentuosa autrice Cinzia Gatti. La serata sarà animata dalle letture appassionate di Sara Caprera, che guiderà i presenti attraverso le avventure di Artistello, un simpatico folletto investigatore con una passione speciale per i dolci.

La missione di Artistello? Scoprire la misteriosa ricetta del pane custodita gelosamente in un piccolo paese di montagna. Ma come ogni buona storia, le cose non saranno così semplici come sembrano. Cinzia Gatti, la mente creativa dietro il libro, sarà presente per condividere l'ispirazione dietro la storia e rispondere alle domande dei lettori di ogni età. Sarà un'occasione unica per immergersi nel mondo affascinante di Artistello, scoprire il segreto del pane e lasciarsi avvolgere dalla magia della narrazione.