Grande attesa per "Lo Schiaccianoci" in scena a La Fabbrica

Sabato 16 dicembre, alle ore 21.00, il Bulgarian State Opera Ballet of Varna accompagnerà il pubblico del teatro La Fabbrica di Villadossola in un viaggio incantato attraverso il tempo e la fantasia, nell’allestimento de “Lo Schiaccianoci” ad opera del direttore artistico Sergej Bobrov, ex-solista del Teatro Bolshoi di Mosca.

Un tuffo nella magia dell'opera di Tchaikovsky, mentre il salotto della famiglia Stahlbaum si anima con l'arrivo dell'eccentrico Drosselmeyer, il cui dono, uno straordinario Schiaccianoci, diventerà il centro di una notte magica. Sognanti fiocchi di neve, battaglie di topi e soldatini, splendidi valzer e straordinari passi a due accompagnano il sogno di Marie con il suo Principe Schiaccianoci e affascineranno anche i più piccoli, nella magica atmosfera di questa tradizionale fiaba natalizia.

Il Teatro è stato fondato nel 1947 dal rinomato tenore bulgaro Peter Raycheff, il primo cantante d'opera bulgaro a guadagnare fama mondiale, mentre il coreografo della prima produzione operistica, "La sposa venduta" di Smetana (1947), e del primo spettacolo di balletto, con i balletti in un atto "Shéhérazade" e "Bolero" (1948) è stato Asen Manolov.

A partire dagli anni Sessanta, Galina e Stefan Yordanov, coreografi e direttori del balletto per 25 anni hanno plasmato l'immagine della Compagnia e la hanno portato sulla ribalta internazionale, oltre ad aver fondato nel 1964 la "Varna Ballet Competition", la prima competizione internazionale di balletto al mondo. In anni recenti, il direttore artistico Sergej Bobrov, ex solista del Teatro Bolshoj di Mosca, ha introdotto nuove invenzioni creative, ha ampliato il cast della Compagnia attraverso audizioni internazionali e ha dato il via nel 2015 all'ormai tradizionale "International Ballet Forum of the Varna State Opera".

Oltre a "Lo Schiaccianoci", la Compagnia vanta un repertorio ricco e variato che spazia dai grandi classici – come "Giselle", "La Cenerentola" e "Il Lago dei Cigni" – a opere di coreografia contemporanea. Negli anni, la Compagnia ha portato le sue produzioni in Belgio, Ucraina, Regno Unito, Messico, Russia, Italia, Spagna e molti altri paesi e i suoi artisti sono stati spesso vincitori dei premi più prestigiosi per le arti performative in Bulgaria.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili con prevendita online su ticketone.it e nei punti vendita del circuito Ticketone, oppure la sera dello spettacolo direttamente alla biglietteria del teatro La Fabbrica. Prezzi a partire da 29 euro.