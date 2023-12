Il magico concerto di Santa Cecilia a Ornavasso

L'atmosfera natalizia sarà accompagnata dalle dolci armonie dei Corpi Musicali "Santa Cecilia" di Gravellona Toce e Ornavasso, insieme alle Corali di Gravellona Toce e Mergozzo, nel tradizionale concerto di Natale che si terrà sabato 16 dicembre alle 21.00 nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Ornavasso.

Il maestro Fabrizio Della Vedova, esperto direttore, guiderà gli artisti nell'esecuzione di "Melodie Natalizie", un programma che promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale magico e festoso. La serata si aprirà con una coinvolgente esibizione della Mini Banda, creando un'atmosfera gioiosa e festante. Per coloro che non potranno partecipare a questa straordinaria serata musicale a San Nicola, c'è un'ulteriore opportunità domenica 17 dicembre.

Il concerto si replicherà nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo a Gravellona Toce, sempre alle 21.00. Entrambi gli eventi offrono un'esperienza unica e coinvolgente, con ingresso libero per tutti gli appassionati di musica natalizia. Questa è un'opportunità imperdibile per radunarsi, celebrare la stagione e immergersi nella magia della musica eseguita con passione dai talentuosi musicisti locali. Non perdete l'occasione di avviare il vostro spirito natalizio con questa meravigliosa tradizione musicale.