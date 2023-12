Seguendo la stella cometa a Varzo

Domenica 17 dicembre a Varzo si seguirà la stella cometa, in un bellissimo viaggio tra i presepi allestiti nelle frazioni, anche quelle più alte, della località divedrina. Le natività, realizzate dai frazionisti, da gruppi di ragazzi del paese, da singoli e da nuclei famigliari, e saranno collocate in location molto suggestive come sottoscala, finestre, cascine e chiese.

Per visitare i presepi allestiti nelle frazioni più alte sarà attivo anche un servizio navetta con ritrovo alle 13.30 in piazzale Trieste e prenotazione obbligatoria al numero 333/548143. Consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da trekking in quanto vi saranno anche dei passaggi su mulattiere. Il giro dei Presepi sarà anche l’occasione per visitare e ammirare l’architettura e la bellezza dei paesaggi di Varzo. Lungo il percorso saranno allestiti dei punti di ristoro e al termine del giro ad accogliere i partecipanti un piatto caldo servito nella sala dell’Alveare in piazza Pietro Bono.

Appuntamento poi alle 20.30 al Teatro Alveare in Piazza Pietro Bono con il “Canto di Natale”, lettura integrale del capolavoro di Charles Dickens, con Matteo Minetti voce narrante e Gianluca Rovelli clavicembalo, della Compagnia Dell'ozio, associazione di promozione sociale.