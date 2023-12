Tutto pronto a Domodossola per i mercatini di Natale

Tutto è pronto per i mercatini di Natale di Domodossola che da sabato mattina a domenica sera animeranno il centro storico di Domodossola: "E' tutto pronto - dice Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco - stiamo montando le casette, ben 165, e sistemando tutti i lavoretti realizzati dai bambini delle scuole. Sarà una bellissima festa con tanta solidarietà e momenti di intrattenimento, oltre naturalmente alla presenza degli artigiani e degli espositori che proporranno i loro oggetti e prodotti".

I mercatini di Natale apriranno dunque sabato mattina alle 9. Le bancarelle saranno dislocate lungo le vie del borgo della cultura, mentre piazza Chiossi sarà la piazzetta della solidarietà, con ben dieci associazioni. Sotto i portici del Teatro Galletti sarà allestito il punto ristoro: sarà possibile pranzare o fare merenda con panini con le salamelle, dolci, e altre prelibatezze, oltre naturalmente a vin brulé e cioccolata calda.

Domenica poi si pranzerà con la polenta. Tanti gli eventi e gli intrattenimenti musicali. Sabato dalle 10.30 il quartetto di sax e flauti della Gmo sarà itinerante e intratterà con note natalizie. Alle 10.30 nella piazzetta solidarietà si esibirà il coro Nitida Stella; alle 14.30 in piazza Rovereto, esibizione del coro "plurimusicisti" di Calice, Primo Circolo Didattico e del coro della scuola primaria Kennedy.

Alle 15.30 poi, sempre in piazza Rovereto, esibizione dei "The others, Low town e Whynot". Alle 17 in piazza della Chiesa sarà il coro degli Alpini a formulare gli auguri alla città. Alle 18 poi in piazzetta della Solidarietà si esibirà la "Antico Brass Band itinerante". Alle 21 infine in chiesa Collegiata, concerto a cura dell'Associazione Nazionale Alpini.