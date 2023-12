Una giornata speciale a Villa: tombola e pranzo per gli ultraottantenni del paese

Villadossola si prepara a vivere una domenica indimenticabile, interamente dedicata agli ultraottantenni del territorio. Grazie all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato del paese, l'oratorio parrocchiale sarà il luogo di incontro per una giornata.

Il via alle celebrazioni sarà dato alle 12:30 con un pranzo ad offerta libera, pensato appositamente per gli ottantenni e novantenni della comunità. Un momento conviviale e gustoso che riunirà le generazioni più anziane.

Dopo il pranzo, prenderà il via una tombolata dedicata alle persone "diversamente giovani". L'obiettivo è chiaro: celebrare con gioia e partecipazione questa fase della vita, creando un clima di festa che coinvolga l'intera comunità. L'iniziativa non si limita a essere un semplice momento di svago, ma si configura come un gesto di solidarietà e attenzione verso i cittadini più anziani, dimostrando che la comunità è unita nel rendere speciale ogni fase della vita.