Una moka alta due metri ai mercatini di Natale

Una caffettiera formato gigante, alta due metri, non passerà certo inosservata a Domodossola in occasione dei mercatini di Natale. Sarà posizionata all'ingresso del negozio "La Dispensa" di via degli Osci, ed è una riproduzione fedele della Mokavit, la prima moka a sette facce a induzione realizzata da un'azienda di Ornavasso. Per tutte e due le giornate i visitatori potranno degustare il caffe preparato con questa innovativa moka dalle prestazioni elevatissime.

Non un caffé qualunque, ma quello proveniente dalla torrefazione torinese Santa Cruz, importato da Etiopia, India e Sud America. "La caffettiera Mokabit si posiziona in un segmento di altissima qualità - spiega Max Fiumanò, uno dei titolari del negozio La Dispensa - ma ha anche un grande valore etico perché prodotta da un'azienda che stava fallendo e che è stata rilevata da un imprenditore lungimirante, che oltre a salvare i venti posti di lavoro ha avuto un guizzo di genio realizzando un vero manufatto rappresentativo del made in Italy".

La caffettiera Mokavit, prodotta in tante versioni e proposta anche in cofanetti regalo con tazzine di design, si può ovviamente acquistare alla Dispensa, e così anche il caffé Santa Cruz, che viene offerto alla clientela in "silos" da dove viene prelevato e macinato nel quantitativo desiderato dal cliente. La Dispensa, come si può evincere, è una moderna bottega che propone prodotti di altissima qualità: prodotti locali ossolani, come salumi, composte e mieli, ma anche provenienti da altre parti d'Italia. Ci sono tante chicche per i buongustai, come il prosciutto di maiale nero "Cavour", allevato allo stato brado nei vigneti, oppure il vino passito da uve Barbera. Ma le proposte sono davvero molte e per tutte le tasche: non sarà difficile trovare prodotti eccezionali di portare sulle tavole delle feste o idee regalo per tutte le tasche.