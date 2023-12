Raccolti 2500 euro in ricordo di don Luigi Tramonti

Sono trascorsi ormai 4 mesi dalla scomparsa di don Luigi, ma il suo ricordo è sempre più vivo che mai tra tutti coloro chelo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarne il cuore generoso, la disponibilità e la ricchezza interiore. E' stato un prete in mezzo alla gente, spesso anche per aiuti silenziosi e concreti; tante persone, ancora oggi, danno testimonianza di quanto sia stato un importante punti a cui hanno fatto riferimento nelle vicissitudini della loro vita privata, pressionale e spirituale.

Così, col contributo dei suoi coscritti e degli amici parrocchiani, in sua memoria, abbiamo raccolto la vellissima somma di 2500 euro che è stata interamente devoluta al Reparto di Oncologia di Domodossola dove in suo ricorso verrà acquistata attrezzatura medica specialistica.

Ringraziamo di cuore tutte le persone che non le loro offerte ci hanno permesso di raggiungere questo grande traguardo che certamente non stupisce chi lo ha conosciuto. Don Luigi ci manca molto ma continuerà a vivere nel dono e nell'amore per il prossimo. Come lui ci ripeteva sempre i ringraziamenti più belli verranno sotto forma di benedizioni da parte del Signore e della Vergine Santissima.

Il gruppo parrocchiale di Pallanzeno