Le previsioni meteo per il weekend

Fine settimana soleggiato e temperature in risalita. “La progressiva espansione di un anticiclone atlantico sull'Europa centrale e orientale manterrà – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte- condizioni stabili e soleggiate sulla regione, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde tra sabato e domenica, associate a possibili locali gelate".

SABATO 16 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia anche persistenti sulle pianure orientali, in estensione a quelle occidentali in serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato aumento fino a 2800-3000 m a nord e 2600-2700 m a sud. Venti: da nordest a tutte le quote; moderati in montagna, con valori localmente forti sulle creste alpine settentrionali e sudoccidentali in attenuazione dal pomeriggio, e deboli in pianura. Altri fenomeni: possibili gelate sulle pianure nelle ore più fredde

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie e foschie in formazione sulle pianure nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino ai 3200-3400 m. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in montagna e calmi o deboli occidentali in pianura. Altri fenomeni: possibili gelate sulle pianure nelle ore più fredde