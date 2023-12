La FindomoPediacoopH24 chiude l'anno con il big match contro Borgoticino al PalaRaccagni

Chiude l'anno con un big match la FindomoPediacoopH24, che domenica al PalaRaccagni alle 18.30 sfiderà Borgoticino, una delle squadre più in forma del momento, seconda in classifica. Ossolani ancora alle prese con una serie di problemi di natura fisica: in forte dubbio ci sono Maestrone, Nagini e Cerutti.

"Ma nonostante questo - spiega il presidente Nicola Guerra - andremo in campo per vincere e per chiudere l'anno nel migliore dei modi. E' un periodo nel quale non siamo fortunati, ma farte del gioco e non voglio fare drammi: anzi, dico che è un'occasione per vedere all'opera i nostri giovani. L'avversaria è di quelle toste: con Borgoticino sono sempre partite tirate e dure e credo che anche questa non farà eccezione. Spero in una bella cornice di pubblico: la meriterebbero i ragazzi".