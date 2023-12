E' Casale-Baveno l'incontro più atteso dell'ultima di andata

Il girone di andata volge al termine, con il Briga già campione d’inverno ma desideroso di conquistare i tre punti anche sul campo della Valdilana Biogliese, per allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

Il big-match di giornata si giocherà al “Natal Palli” di Casale Monferrato, dove i nerostellati, feriti dalla quaterna subita a Omegna la settimana scorsa, ospitano un ringalluzzito Baveno, reduce da due importanti affermazioni consecutive. I lacuali hanno già beneficiato dei massicci interventi sul mercato, e vogliono chiudere in bellezza la prima parte di stagione.

L’Omegna di Fusè, anch’essa in un buon periodo di forma, va a giocare sul difficile campo di Cameri. I padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza, ma per i rossoneri una vittoria significherebbe continuare la rincorsa al treno playoff.

La Juve Domo della presidente Zariani è reduce dal pesante rovescio in casa del Briga e ospita al “Curotti” l’enigmatica Dufour Varallo, squadra di metà classifica che alterna ottime prestazioni ad altre meno buone. Ai granata serve una vittoria per non staccarsi dalle posizioni che contano.

Infine il Feriolo, che ha la ghiotta occasione di avvicinare la zona salvezza: per farlo dovrà battere in casa il fanalino di coda Momo, squadra in netta difficoltà e reduce da cinque sconfitte consecutive. I novaresi hanno la difesa più battuta del torneo, ma dall’altra parte l’attacco dei gialloblù è il più anemico del girone, fino a questo momento.

Tutte le gare del weekend: Arona - Chiavazzese; Cameri - Omegna; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Fulgor Ronco Valdengo; Feriolo - Momo; Casale - Baveno; Juventus Domo - Dufour Varallo; Valdilana Biogliese - Briga; Valduggia - Trino