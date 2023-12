L'Ornavassese vuol chiudere in bellezza il girone di andata

Ultima fatica per l’Ornavassese prima della pausa invernale: i neri di Lipari ospitano la Varzese, reduce dal pesante rovescio interno di domenica scorsa col Carpignano. Esclusa quella partita, i divedrini hanno comunque dimostrato una certa solidità di squadra e se la sono sempre giocata con tutti, quindi match da non prendere sottogamba per la capolista.

La Union Novara, la rivale più pericolosa per gli ossolani, sarà di scena sul difficile campo di Bagnella. La formazione di Tabozzi vuole dimenticare lo stop di Vogogna, e potrebbe così fare un favore a Lipari e soci.

Il big-match di giornata è in programma al “Boroli” di Gravellona: sfida dal sapore playoff tra Gravellona San Pietro e Trecate, con i ragazzi di Agostini che, pur orfani del bomber Bionda passato al Verbania, vogliono continuare a pensare in grande.

Altra bella sfida sarà quella di Omegna: i granata di Lopardo, grande rivelazione di questo girone di andata, vogliono riscattare il ko di misura patito domenica scorsa a Trecate, e per farlo devono battere una Cannobiese in gran risalita. Chi vince si proietta decisamente in zona playoff.

Partita delicata tra Crodo e Virtus Villa: le due ossolane sono affamate di punti e non stanno attraversando un buon momento. I ragazzi di Daoro hanno vinto solo una delle ultime dieci partite, ma nell’ultimo impegno casalingo hanno costretto al pari il Trecate. Per gli uomini di Giampaolo sarà fondamentale tornare a fare punti dopo le quattro sconfitte di misura consecutive, che hanno fatto scivolare i biancoazzurri a metà classifica.

Il Piedimulera ospita la Pernatese penultima, per dare continuità ai propri risultati dopo la bella vittoria dell’Immacolata in casa della Virtus Villa.

Stesso obiettivo per il Vogogna, dopo due vittorie consecutive i verdi di Castelnuovo vanno a Carpignano per mettere altro fieno in cascina.

Le partite: Agrano - Cannobiese; Bagnella - Union Novara; Carpignano - Vogogna; Comignago - Sizzano; Crodo - Virtus Villadossola; Gravellona San Pietro - Trecate; Ornavassese - Varzese; Piedimulera - Pernatese