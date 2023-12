I vicini non lo vedevano da due giorni, trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Villa. Un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Boves alle porte del Villaggio Sisma. Nella tarda mattinata i vicini di casa, non vedendolo da un paio di giorni hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'ambulanza di Villa con un equipaggio e l'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa domese.



Purtroppo per l'uomo A.F., non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Villa. Stando ad una prima valutazione, sembra che l'uomo possa essere deceduto per cause naturali.