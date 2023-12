Precipitano con l'auto in una scarpata, morti marito e moglie

Drammatico incidente nell'alto Verbano, una coppia di anziani coniugi è uscita di strada con la propria auto ed è precipitata in un dirupo. Sergio Pedroni, 89 anni e la moglie Luigia Minoletti, di 87 anni sono stati ritrovati venerdì in tarda serata in una scarpata a bordo della loro Panda sulla strada che dal'Alpe Colle scende a Trarego.

La coppia non dava più notizie da mercoledì. Uno dei figli che vive in Svizzera è andato a cercarli a casa a Trarego venerdì e poi in una baita che la coppia fequentava spesso all'Alpe Colle. Non trovandoli ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Ieri sera la drammatica scoperta dei soccorritori. L'incidente causato o dalla fitta nebbia che c'era mercoledì o da un malore dell'uomo alla guida.