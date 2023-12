A Domodossola domenica con i mercatini e il concerto di Natale in Collegiata FOTO E VIDEO

Una tiepido sole e una piacevole temperatura hanno accompagnato la prima giornata dei Mercatini di Natale di Domodossola. In piazza Mercato, piazza Chiesa, piazza Chiossi e nelle altre vie del borgo domese le bancarelle dai tetti rossi hanno ospitato 165 espositori tra hobbisti, artigiani, produttori, che hanno proposto tante idee regalo originali, manufatti, prodotti tipici e prelibatezze varie.

Molte le persone che durante tutta la giornata hanno passeggiato tra le bancarelle, ma è con il calare del sole e l'arrivo del buio che il centro storico è diventato ancora più suggestivo con le luci calde a illuminare i palazzi medievali, il grande albero scintillante in piazza Mercato e le luci delle casette e le luminarie dei negozi.

Molto belli i momenti proposti dai bambini delle scuole domesi, così come gli intrattenimenti musicali e le esibizioni degli artisti.

Domani alle 9 si replica, con l'apertura dei banchetti che animeranno la città fino a sera. Tra uno shopping e l'altro, sarà anche possibile mangiare un piatto di polenta in piazza a pranzo, proprio sotto i portici di piazza Mercato.





Tanti gli appuntamenti nel corso della giornata: dalle 10 del mattino il Civico Corpo Musicale e la Fanfara degli Alpini invaderanno il mercatino. Alle 12 in piazza della Chiesa si svolgerà la premiazione dei presepi, mentre alle 14.30 si esibirà in piazza Rovereto l'Orchestra del sottobosco dell'associazione Suoniamo.

Alle 16 appuntamento per le famiglie in Cappella Mellerio con i racconti per i bambini.

Per lo shopping natalizio saranno ovviamente aperti anche i negozi della città, molti dei quali con orario continuato.





A concludere la giornata di festa, la sera alle 21, in Collegiata il tanto atteso concerto di Natale del Civico Corpo Musicale di Domodossola e della Corale di Calice.