Liceo Spezia, assegnata la Borsa di studio Camilla Valentini VIDEO

In coincidenza con l'open day del liceo Spezia questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata alla memoria di Camilla Valentini, la studentessa del liceo scomparsa tragicamente insieme ad Alessio Spadazzi in un incidente stradale in alta Valle Bognanco, nell’agosto del 2017. La borsa di studio di 1000 euro accompagnata da una targa e un mazzo di fiori è stata offerta per il sesto anno dalla famiglia ed è stata assegnata quest'anno a Melissa Chiodi, studentessa che ha ottenuto il miglior risultato di voto all'esame di maturità al Liceo Linguistico, lo stesso frequentato da Camilla.

Alla toccante cerimonia erano presenti, con il dirigente scolastico Pier Antonio Ragozza, i genitori: il papà Mauro, la mamma Cinzia e il fratello Alberto, la professoressa Chiara Pagani con diversi colleghi del liceo Spezia e il presidente del consiglio di istituto Cosimo Stella.

“Il segnale che vogliamo dare è di premiare gli studenti migliori del liceo linguistico di ogni anno, ma è anche un riconoscimento a questa scuola di eccellenza. E' il modo migliore per ricordare Camilla – ha detto il padre Mauro Valentini – qui allo Spezia nostra figlia si trovava molto bene. La nostra intenzione è di proseguire con il ricordo per sostenere giovani nel loro percorso di studi”.

“E' un appuntamento annuale importante nel ricordo di Camilla- ha detto il dirigente Pier Antonio Ragozza - con uno sguardo al futuro delle persone che vengono premiate”.

“E' stata mia alunna per tre anni – ha detto la professoressa Chiara Pagani che collabora ogni anno nell'organizzazione della cerimonia - il suo ricordo rimane sempre vivo”.

Il fratello di Camilla, Alberto Valentini, dopo la consegna della borsa di studio, ha voluto cantare in ricordo della sorella la canzone “Ti ricordo ancora” di Fabio Concato accompagnando la propria voce con la chitarra.