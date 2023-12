La viabilità domese inizia a piccoli passi a tornare alla normalità. Dalle 13 di sabato il primo tratto di via Binda è stato riaperto permettendo così agli automobilisti di tornare a percorrere anche via Scapaccino. Dall’angolo con via Scapaccino fino a piazza Cavour la strada rimarrà pedonale fino alla conclusione del cantiere.