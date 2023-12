L'Ossola incontra l'Africa in memoria di Maria Teresa Saglio

Lunedì 18 dicembre, alle ore 18.00, al Domocentro a Domodossola, l’Ossola solidale incontra l’Africa nella memoria di Maria Teresa Saglio, la missionaria laica di Ornavasso che ha dedicato cinquant’anni di volontariato a favore dei bambini poveri in un’area tra le più povere dell’Africa. Teresa ha operato in Uganda, Kenya e, per oltre trent’anni, in Tanzania operando come infermiera nel reparto di maternità e pediatria dell’ospedale rurale di Tosamaganga, un altipiano a 1500 m di quota.

Teresa operava con “Medici con l’Africa Cuamm”, la prima ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Dal 1950 Cuamm si spende per il rispetto del diritto umano fondamentale alla salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, soprattutto ai più poveri ed emarginati. L’organizzazione è attiva oggi in otto paesi dell’Africa sub-sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda) con progetti di assistenza sanitaria a lungo termine, in un’ottica di inclusione sociale: negli ospedali, nei piccoli centri di salute, nei villaggi, nelle università, il Cuamm opera con l’Africa, per lavorare, costruire, crescere insieme alla sua gente.

Nel corso della serata, oltre all’incontro con medici cooperanti Cuamm, verrò presentato il libro “Maria Teresa Saglio: una vita con l’Africa”, biografia condivisa di una donna coraggiosa, a cura di Paolo Crosa Lenz e del gruppo di appoggio Cuamm di Ornavasso.