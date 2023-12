A Casa don Gianni la toccante presentazione del libro in ricordo di Simona Santopolo FOTO

Era gremita venerdì la sala conferenze di Casa don Gianni per la presentazione del libro "Un ciclone biondo", in memoria di Simona Santopolo, la domese morta a 22 anni in un incidente stradale avvenuto a Milano nel 1997. Il libro è stato scritto dal padre Antonio con la collaborazione di Gianni Turba. Si è trattato di un pomeriggio carico di emozioni.

Nel libro, scritto con un linguaggio semplice ricco di amore e poesia, traspare la forza di un padre che dopo 26 anni ha tradotto il suo dolore in un fiume di parole per essere vicino a chi ha perso un figlio e per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Dopo la morte della figlia, Antonio e Anna hanno trovato, grazie alla fede, ancora uno scopo alla loro vita dedicandosi al volontariato in particolare impegnandosi nel Gruppo di Alternativa A “Genitori per sempre”.

In apertura, assente il presidente di Alternativa Carlo Squizzi, è stato letto un suo scritto riguardante l'attività del gruppo “Genitori per sempre”,nato per dare sostegno alle famiglie colpite da un lutto per la morte di figli giovani, da Simonetta Valterio direttrice della Coperativa La Bitta. E' seguito l'intervento di Gianni Turba che ha presentato libro. E' stata poi la volta di Mary Borri e della lettura di alcune pagine da parte di Domenico Malgeri, infine è intervenuto l'autore.

Il ricavato andrà al Fondo solidarietà di Casa don Gianni. “Ho coordinato il flusso di ricordi, sentimenti e considerazioni dell'autore – ha detto Gianni Turba - intrisi di comprensibili attimi di sfogo del dolore che si snodano nelle pagine. Tutta la narrazione presenta non solo un evidente processo catartico, ma un processo evolutivo spirituale”.

Tra il pubblico tante persone che avevano conosciuto personalmente Simona in particolare l'amica Alessandra Rigoli che ha letto un commovente suo ricordo contenuto anche nel libro.

Tra le pagine più toccanti quella del capitolo “Il tuo ultimo viaggio”: “Per una famiglia accompagnare un proprio caro nel tratto di strada che va dalla chiesa all'ultima dimora – scrive Antonio Santopolo - è devastante. Il corteo di automobili e davanti al cimitero, un capannello di persone. I tuoi amici sono qui uno accanto all'altro. con tantissimi fiori hanno ricoperto quasi dipinto le nude pareti della tomba di terra ritagliata per il tuo riposo. Li hanno disposti uno ad uno, a decine di colori diversi. La ripetizione di un gesto per nulla scontato. Simona, di colpo strappata dall'aiuola fiorita della sua giovinezza, in una buia notte di aprile, in una città lontana, sotto gli occhi increduli di sconosciuti. Da rosa com'era si è tinta di sangue...per poco...sono bastate poche ore perchè ritornasse com'era, quella di prima, come nella fisicità del suo bellissimo corpo, che si era bloccato all'istante pronta a tornare nella sua città c'erano tutti ad attenderla, come mai era avvenuto, il suo profumo di giovane fiore , reciso allo stelo, aveva raggiunto ogni casa, invitando ad uscire , a guardarla a sentirla nel suo eloquente silenzio”.

“Anche se siamo orfani della nostra unica figlia – scrive Antonio Santopolo – quasi alla conclusione del libro - io e mia moglie continuiamo a chiamarci mamy e papy. Siamo stati e saremo genitori per sempre”.